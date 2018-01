Mosteiro dos Jerónimos foi o monumento mais visitado em 2017

Num ano em que as visitas aos museus, monumentos e palácios tutelados pela Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) registaram um número recorde de visitantes, foi o Mosteiro dos Jerónimos quem atraiu um maior número de pessoas – mais de um milhão para sermos precisos.

Segundo os dados revelados nesta sexta-feira pela DGPC, em 2017 o Mosteiro dos Jerónimos recebeu 1 166 793 visitantes, mais 85 891 do que no ano anterior.

Logo a seguir surge a Torre de Belém com 575 875 visitantes – um número que contraria a tendência crescente da maioria dos museus, monumentos e palácios. A diminuição de entradas neste monumento – menos 16% face a 2016 – é justificada pela tutela com “questões de segurança que levaram ao estabelecimento de um número máximo de entradas, a partir do qual a visita é suspensa momentaneamente”.

No total, os 23 museus, monumentos e palácios tutelados receberam mais de cinco milhões de visitantes em 2017 (5 060 780), o o que representa um crescimento de 8% em relação a 2016 e um crescimento de 60% quando considerados os últimos cinco anos (desde 2012).

Em comunicado, a DGPC nota que a tendência de crescimento é comum às três tipologias, mas são os palácios nacionais (Ajuda e Mafra) que mais cresceram em número de visitantes. Quando comparado com 2016, o crescimento do Palácio da Ajuda é de 80,6%. Ou seja, se há dois anos recebeu 69 913 visitantes, neste último ano foi procurado por 126 240 pessoas. Para isto, terá contribuído a exposição com as 85 obras de Joan Miró, que inaugurou no início de Setembro e que foi agora prolongada até Fevereiro para responder à procura.

Sem surpresa, nos museus é o dos Coches, com 350 254 visitantes, que continua a ser o mais visitado do país – é assim desde 2015. No entanto, o museu regista uma quebra de 8,5% em relação a 2016. O Museu Nacional de Arte Antiga surge logo a seguir com 212 669 visitantes, mais 21,1% do que no ano anterior.

