Mostra de Teatro de Almada cumpre 25 anos e dá o palco a 25 grupos

A 25.ª edição da Mostra de Teatro de Almada arranca a 29 de Outubro, pelas 21.30, com uma estreia da associação cultural Alpha Teatro, na Academia Almadense. A programação, que encontra palco noutros espaços culturais do concelho, inclui espectáculos de 25 grupos amadores e profissionais. Em paralelo, há espaço para outras actividades, como conversas, exposições e passeios.

“Durante quatro semanas, a comunhão entre artistas e público consolida Almada como um lugar especial de arte e cultura de todos e para todos, onde o teatro, a par do Tejo, é um imenso rio que desagua nos palcos do concelho”, assegura em comunicado a Câmara Municipal de Almada, que organiza a mostra em parceria com os grupos de teatro almadenses.

Para inaugurar o certame, a 29 de Outubro, o Teatro-Estúdio António Assunção abre portas pelas 18.00, com uma exposição de fotografia documental sobre os dez anos da associação cultural Actos Urbanos. Segue-se, às 19.30, mas na sala de cinema da Academia Almadense, um pequeno apontamento musical, antes da estreia de Sombrios, de Amílcar Monteiro, pela associação cultural Alpha Teatro, às 21.30, no auditório Osvaldo Azinheira, na mesma academia.

Entre as estreias da mostra, contam-se ainda peças como Dias Felizes (6-7 de Nov, Sáb 21.30 e Dom 16.00), de Samuel Beckett, pelo Grupo de Teatro da Trafaria, nos Recreios Desportivos da Trafaria; Alma Épica (12, 18 e 25 de Nov Qui-Sex 21.30), pelo Grupo de Teatro da Gandaia, no Auditório Costa da Caparica; e Moonstros (14 de Nov, Dom 11.30 e 16.00), pelas Produções Acidentais, no Teatro-Estúdio António Assunção. Mas há muitas mais. O melhor é consultar a agenda no site da mostra.

Já entre as actividades complementares, todas de acesso livre, destaca-se a conversa-debate sobre os 25 anos da Mostra de Teatro de Almada (3 de Nov, Qua 21.30), no Fórum Municipal Romeu Correia; a projecção do filme Como resistir a 233.ºC (9-11 de Nov, Ter-Qui 21.30), na Academia Almadense; e um passeio por Cacilhas com Francisco Silva (14 de Nov, Dom 11.00).

Os bilhetes, que devem ser levantados nos locais de realização das peças até 45 minutos antes do início das sessões, custam 6€, mas há descontos para jovens, séniores e grupos a partir de quatro pessoas (4€-5€).

