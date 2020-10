Mostra do Cinema do Brasil vai ser ao ar livre e em Marvila

A Mostra de Cinema do Brasil está de regresso a Lisboa. Ao contrário das edições anteriores, que se realizaram no Cinema São Jorge, este ano os filmes serão exibidos ao ar livre, em formato drive-in, na Fábrica do Braço de Prata, em Marvila, entre 21 e 25 de Outubro.

No festival que se realiza pelo terceiro ano, estarão em exibição nove filmes brasileiros. Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e de Juliano Dornelles, vencedor do prémio do júri no Festival de Cannes de 2019 será uma das longas-metragens em destaque. Sônia Braga, Bárbara Colen, Udo Kier são alguns dos nomes no elenco.

A Vida Invisível de Karim Ainouz, vencedor da categoria Un Certain Regard de 2019, em Cannes, é outra das obras incluídas na programação. O filme conta a história de duas irmãs que habitam no Rio de Janeiro, nos anos 1940. A encerrar o festival, é a vez de 10 Segundos Para Vencer, biopic realizado por José Alvarenga Júnior sobre a história de Éder Jofre, famoso pugilista, interpretado por Daniel Oliveira.

A Febre, de Maya Da-Rin, vencedor de três estatuetas no Festival de Locarno em 2019, que narra a história de um indígena que vive em Manaus e que um dia se torna segurança de um porto, também vai ser exibido em Marvila. Tal como Minha Vida em Marte, de Susana Garcia, e Chacrinha, o filme de Andrucha Waddington sobre a vida de Abelardo Barbosa, um conhecido apresentador de televisão.

Dorival Caymmi, o documentário de Daniela Broitman sobre o artista homónimo, Como é Cruel Viver Assim, de Julia Rezende, e Hebe – A Estrela do Brasil, de Maurício Farias, completam a mostra dedicada ao cinema brasileiro.

Os bilhetes têm um custo de três euros (uma sessão) ou de cinco euros (para uma sessão dupla). O passe família (para um carro com quatro pessoas) custa dez euros por sessão. O passe completo para assistir aos nove filmes em exibição custa 18 euros por pessoa.

Rua da Fábrica Material de Guerra, 1 (Marvila) 96 859 9969, 21-25 Out, 3-18€.

