Motoristas da Carris vão poder passar multas

Assim ditou a aprovação dos novos estatutos da Carris que decorreu esta quinta-feira em reunião privada do executivo camarário. Mas ainda falta a aprovação na Assembleia Municipal.

Os motoristas e guarda-freios poderão vir a ter o poder de passar multas aos prevaricadores das ruas da cidade que, por exemplo, estejam estacionados em segunda fila ou em faixas BUS perturbando a circulação dos transportes públicos.

Segundo a agência Lusa, o documento refere que a Carris pode "mediante consentimento do município de Lisboa, exercer actividades complementares ou acessórias do objecto da concessão", entre elas a "fiscalização do cumprimento das normas do Código da Estrada nas vias sob jurisdição municipal".

A proposta, submetida pelos vereadores socialistas Miguel Gaspar (do pelouro da Mobilidade e Segurança) e João Saraiva (do pelouro Recursos Humanos, Finanças, Sistemas de Informação) foi aprovada com os votos favoráveis de PS e BE e votos contra de CDS, PCP e PSD.

