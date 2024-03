MTV exibe antologia de curtas-metragens realizadas por mulheres

Pobreza menstrual, casamento infantil, violência baseada no género, auto-estigma do VIH, planeamento familiar e emancipação económica das mulheres. São estes os temas das cinco curtas-metragens que integram a antologia In Bloom, que será emitida pela MTV Portugal a 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, a partir das 22.45.

Lançada pela Paramount Global em parceria com a MTV Staying Alive Foundation, e com o apoio da Bill & Melinda Gates Foundation, In Bloom acompanha uma série de personagens que vivem momentos cruciais relacionados com temas cruciais que continuam a afectar mulheres de todo o mundo.

São cinco as cineastas emergentes que integram esta antologia que quer contribuir para aumentar a representação das mulheres dentro e fora do ecrã, oriundas da Nigéria, do Quénia, da Índia, dos EUA e do Brasil, numa iniciativa que nasceu para promover o Objectivo de Desenvolvimento Sustentável n.º 5 da ONU: Igualdade de Género. A direcção criativa de In Bloom é de Tope Oshin, realizadora nigeriana e membro do Conselho de Administração da UN Live.

“A iniciativa Content for Change da Paramount procura amplificar as histórias e as vozes de públicos sub-representados em todo o mundo. É isso mesmo que In Bloom faz, abordando questões críticas baseadas no género através da lente criativa de talentos femininos dinâmicos. Esta colecção de filmes é um verdadeiro testemunho do nosso compromisso contínuo em melhorar a diversidade, a igualdade e a inclusão dentro e fora do ecrã”, diz Crystal Barnes, a vice-presidente executiva de Responsabilidade Social Corporativa e Ambiental, Social e de Governação (ESG) da Paramount.

As curtas-metragens de In Bloom são: Period, de Nicole Teeny (EUA), com Yasmina El-Abd; Alta, de Priyanka Banerjee (Índia), com Mazel Vyas; Maré, de Giuliana Monteiro (Brasil), com Vanessa Giácomo; Kifungo, de Voline Ogutu (Quénia), com Brenda Wairimu; e Aféfé, de Dolapo 'LowlaDee' Adeleke (Nigéria), com Folu Storms.

MTV Portugal. Sex 22.45

