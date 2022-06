MU.SA inaugura Espaço Pedro Cabrita Reis com novo ciclo de programação

O espaço expositivo inaugura ao público com as paisagens de Pedro Cabrita Reis, Alfredo Keil e João Cristino da Silva.

O novo Espaço Pedro Cabrita Reis, no MU.SA – Museu de Artes de Sintra, vai passar a exibir em permanência a obra Uma Nuvem Negra, que agora se coloca residente no local para a qual foi idealizada e que a acolhe desde o ano passado. Actualmente, o imponente tríptico, de 351 x 566 cm, faz-se acompanhar pelas paisagens de traço fino e delicado de Alfredo Keil e João Cristino da Silva. Esta segunda-feira, 30 de Maio, há também uma apresentação pelas 18.30, com a exibição de um documentário de Rogério Tavares.

A Câmara Municipal de Sintra justifica a renomeação da sala com a vontade de criar um espaço com programação em torno da obra Uma Nuvem Negra e firmado sobre dois pilares: “Habitar o Espaço, onde assentarão iniciativas potenciadoras do espaço físico em si – de como ele é influenciado e influencia a obra – e que se querem de carácter abrangente e inclusivo; e Habitar a Obra, cuja proposta passa por promover o diálogo entre as obras de arte da Coleção Municipal de Arte e a obra residente”, lê-se em comunicado do município.

Ao longo da sua carreira, Pedro Cabrita Reis já marcou presença em conceituadas exposições internacionais, tais como a Documenta IX de Kassel, a Bienal de São Paulo, a Bienal de Lyon, a Art Basel e a Bienal de Veneza. Este ano, o artista plástico apresentou também a obra “Les Trois Grâces”, no Jardim das Tulherias, a convite do Museu do Louvre, no âmbito da Saison France – Portugal 2002; tendo participado, ainda, na 59ª Bienal de Veneza, com a escultura de larga escala “Field”, criada para a Chiesa de San Fantin.

