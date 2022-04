Mural de homenagem a Simone de Oliveira na Galeria dos Inesquecíveis

A Junta de Freguesia de Alvalade escolheu Simone como nome inaugural do conjunto de murais que vai celebrar criadores e artistas no bairro.

“A senhora tá fumando cigarro”, diz o rapaz ao amigo, espantado, enquanto passam de bicicleta pelo mural quase concluído na Avenida de Roma, na empena de prédio que faz esquina com a António Patrício, perto do cruzamento com a Estados Unidos da América. A senhora é Simone de Oliveira, o primeiro nome imortalizado na nova Galeria dos Inesquecíveis da Junta de Freguesia de Alvalade.

É justificado o espanto. Há décadas que as imagens de cigarros deixaram de aparecer no espaço público (e por boas razões). Mas é também justificado que o cigarro acompanhe Simone de Oliveira, a homenageada pelo mural. O mesmo aconteceu no cartaz de “Simone de Oliveira, sim, sou eu”, o espectáculo em que se despediu dos seus 65 anos de carreira no Coliseu dos Recreios, no passado 29 de Março. Simone não é de pedir licença a ninguém para fazer o que quer. É a mulher que cantou com todas as sílabas “Quem faz um filho fá-lo por gosto” no Festival da Canção de... 1969.

Mariana Valle Lima

No mural, com palavras soltas, ensaiam-se tentativas de descrever a personalidade complexa e desassombrada desta cantora e actriz acarinhada pelos portugueses: “Guerreira”, “Íntegra”, “Amante”, "Amiga", “Lenda”, ao lado de “Desfolhada” e “Sol de Inverno”, dois dos seus grandes e inesquecíveis êxitos, e de “C/ 2 Pedras de Gelo”, “1 Cigarrinho” e “Boémia”, claro. Há lugar também para a vida pessoal e familiar, com “Varela Silva” (o actor, seu marido e companheiro de 23 anos) “Família”, “Mãe” e “Avó”, juntamente com "@MANO.JMK", a assinatura de André Mano, que é autor do mural e neto de Simone, pelo seu primeiro casamento.

Embora a obra só tenha começado a ser pintada há poucos dias, devido a condições atmosféricas desfavoráveis, foi no Dia Mundial do Teatro que a Junta de Freguesia de Alvalade anunciou a criação da Galeria dos Inesquecíveis. “Começamos com uma homenagem a Simone de Oliveira, uma artista que se destaca em várias dimensões, como o teatro, a música e a televisão, e que tem a sua vida ligada ao Bairro de Alvalade, em particular à zona da Avenida da Igreja, tendo a sua actividade passado também pelo Teatro Maria Matos. Esta homenagem, traduzida num mural de arte urbana, é a primeira obra do projecto Galeria dos Inesquecíveis, que surge com o objectivo de celebrar personalidades e homenageá-las, valorizando o espaço público e a comunidade de Alvalade”, lê-se na página oficial de Facebook da Junta.

