Musa e Dois Corvos têm novas cervejas para brindar ao fim de 2020

O ano está a acabar e para que 2020 fique de facto para trás, a Musa e a Dois Corvos, duas cervejeiras de Marvila, lançaram duas novas cervejas para brindar ao fim de um dos anos mais extraordinários do presente século.

Adios, Adieu, 2020 Goodbye é o nome da nova edição especial da Eye of the Lager. “Uma birra de resistência e de santa paciência. Um tributo a todos os que sobreviveram a esta sova e um brinde especial aos que estiveram na luta. Uma cerveja para te ajudar a engolir 2020 com alguma satisfação ou para o esquecer sem qualquer moderação”, descreve a Musa no seu site.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por MUSA (@cervejamusa)

Já a Dois Corvos, cervejeira vizinha, pôs cá para fora a High Five – 5 Barrel Aged Blend. Uma criação que “consiste num blend de cinco barricas diferentes que se completam numa intrigante boca licorosa e notas de madeira, chocolate negro, vinho do Porto e frutos secos”, com 10,5 graus de teor alcoólico, e “uma roupagem que espelha a sua riqueza interior”.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Dois Corvos (@doiscorvos)

Caso queira fechar o ano bem regado, pode adquirir as duas novas cervejas no respectivo site das cervejeiras. A Musa tem disponível um pack de 12 garrafas a 24€, sendo que na compra de um segundo ou de mais conjuntos recebe um desconto de 40%. A Dois Corvos, por sua vez, tem na sua loja online um pack de seis cervejas por 26€ ou a cerveja avulso por 5€.

+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana

+ Sítios para beber cerveja artesanal em Lisboa