Musa e padaria Gleba criam nova cerveja com desperdícios de pão e um brunch para a celebrar

A Musa tem movido mundos e fundos para continuar a fazer mexer a marca e os bairros onde têm casa, Marvila e Bica. Desta vez, a cervejeira dá as mãos à padaria Gleba para criar a Bread Combo, uma nova cerveja feita com desperdícios de pão. Também haverá pão feito com resíduos da produção da cerveja. Uma mão lava a outra.

Depois dos pequenos-almoços de campeões nos fins-de-semana de recolhimento, a Musa faz brotar mais um casamento feliz sob o mote “na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”. Assim sendo, meteu ao barulho a Gleba e as mãos que amassam este pão – as de Diogo Amorim – para pôr cá fora a Bread Combo – uma cerveja feita com desperdícios de pão e massa-mãe.

“Nascidas em 2016, em antigos bairros industriais nos extremos opostos da capital, partilham também convicções fortes sobre o respeito pelas boas práticas produtivas e pelo sabor no seu esplendor”, refere a Musa em comunicado. Desta colaboração sai uma cerveja Witbier com notas de citrinos, pimenta e, claro, aquele pãozinho do bom.

diana Mendes

Além desta cerveja, a Gleba também tem culpa no cartório e terá um pão feito com dréche Musa, que é nada mais nada menos que resíduos de cereais da produção de cerveja. Pão esse que será entregue com todas as encomendas de Bread Combo que forem feitas no site da Musa durante esta quarta, dia 2, e que estará também à venda na sexta-feira na Padaria Gleba.

Para celebrar a parceria, a Musa da Bica terá nos sábados de 5 e 12 de Dezembro um brunch especial preparado pela chef Leonor Godinho todo ele inspirado em pão, com direito a panquecas de sourdough e rabanadas com caramelo de stout.

A cerveja Bread Combo vai estar à venda na Fábrica Musa, Musa da Bica, Gleba Padaria e Moagem e nas lojas online de ambos, integrando também o novo pack de Natal da cervejeira.

