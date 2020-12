Jantares de Natal virtuais? Inscreva a família e amigos nestes workshops da Academia Time Out

O workshop decorre via Zoom e todos os participantes podem tirar dúvidas ao mesmo tempo que recebem indicações do chef.

O Time Out Market Lisboa está fechado temporariamente, mas a Academia e os seus workshops continuam a bater à porta dos clientes que querem continuar a meter as mãos na massa. Ao longo do mês de Dezembro haverá workshops online para grupos de amigos, colegas de trabalho ou famílias celebrarem o Natal, cada um à volta da sua mesa e em segurança.

O Natal este ano não será igual. As grandes jantaradas natalícias com amigos com as quais era preciso jogar tetris na agenda ficam para outra altura. Mas se 2020 exige distância, há que tirar partido dela juntando aqueles de quem mais gosta de volta dos tachos e através de um ecrã. Os workshops online da Academia Time Out já não são novidade, mas estes têm um sabor especial e personalizado.

As sessões decorrem com um mínimo de seis participantes (30€/pessoa) e são orientadas pelo chef Miguel Mesquita, que estará em directo da Academia no Time Out Market para ensinar todos os participantes do grupo a cozinhar o respectivo jantar de Natal.

Duarte Drago

Os participantes podem escolher entre dois menus: o Menu 1 com camembert, nozes, frutos vermelhos e alecrim para entrada, e bacalhau à Ribeira com esmagada de batata e ervas como principal; ou o Menu 2 com salmão, funcho e vinagrete de mostarda como entrada e como prato principal o ballotine de peru com damascos, nozes e alecrim.

Caso o grupo pretenda podem propôr ainda fazer antes um dos workshops Cozinhas do Mundo habitualmente disponíveis na Academia, como o da Tailândia, México, Japão ou Médio Oriente.

Depois de escolhido o tema do workshop, cada convidado recebe antecipadamente a lista de ingredientes necessários à receita para pôr em prática no workshop, via Zoom, que terá cerca de uma hora e meia. No fim, é só sentar-se à mesa, provar e ver quem do grupo é que se saiu melhor. As reservas são feitas por email academia@timeoutmarket.com consoante a disponibilidade entre a Academia e os participantes.

O Time Out Market disponibiliza ainda a compra de vouchers para um workshop (35€-70€) ou para um Masterkids, para as crianças (25€). Pode comprá-los aqui que serão válidos durante seis meses, basta estar atento ao calendário assim que as portas abrirem em pleno – ele vai ser pratos tailandeses, italianos, indianos, vietnamitas, muitas cookies, hambúrgueres e pizzas.

