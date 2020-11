A Academia Time Out vai ensiná-lo a cozinhar com workshops online

As inscrições são feitas por email e os workshops decorrem no Zoom. A lista de ingredientes é dada antecipadamente.

Apesar de ter fechado portas temporariamente no dia 10, o Time Out Market Lisboa quer continuar a chegar aos clientes, sobretudo aos que querem continuar a aprender e tinham na Academia Time Out um espaço para tal. Este fim-de-semana o mercado fará quatro workshops online dedicados à cozinha italiana, oriental e ainda uma sessão para pôr os miúdos na cozinha.

As portas físicas fechadas levam a que se abram janelas digitais, e Time Out Market fez isso mesmo. Os workshops que prepararam para este fim-de-semana serão conduzidos pelo chef Miguel Mesquita, que estará em directo da Academia Time Out para as respectivas casas dos participantes através do Zoom, e durante uma hora e meia vai explicar o passo-a-passo de cada receita com direito a perguntas dos aprendizes.

O primeiro workshop é para ser feito em família, é o Masterkids: Cookies em família. Acontece no sábado, 14, às 15.00, e vai ensinar os miúdos como fazer cookies crocantes e com pedaços de chocolate no interior. Ainda nesse dia, mas às 19.30, é a vez de uma masterclass de risotto, um dos pratos mais simbólicos da gastronomia italiana. Nesta aula, o chef vai mostrar como se escolhe o bago, como se faz o caldo de raiz, e as várias combinações possíveis – a que vai resultar do workshop será com cogumelos selvagens – para poder depois impressionar num jantar em sua casa.

No domingo, dia 15, há duas sessões dedicadas aos famosos workshops Cozinhas do Mundo. A primeira será focada na Tailândia, às 13.00, e nos seus ingredientes e técnicas de cozinha, que vão resultar depois em chicken satay e thai fried rice. Às 18.30, o chef viaja até à Índia e às suas ervas e especiarias para ensinar a fazer naan e murgh makhani.

As inscrições são feitas através de email (academia@timeoutmarket.com), sendo que cada workshop fica por 30€, à excepção do Masterkids que será 25€. Após a inscrição, cada participante receberá a lista de ingredientes que necessita para participar e o respectivo link para as sessões, que serão limitadas a 20 lugares.

