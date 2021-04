Museu Benfica conta a história do clube cruzando-a com a literatura

'O Museu é um livro aberto' é a visita online e gratuita que cruza a história do clube com a obra de Saramago, Hemingway ou Pessoa.

Os museus já abriram portas, mas a experiência online de visitar os seus espólios veio para ficar. A 11 de Abril, o Museu Benfica – Cosme Damião continua o percurso de dar a conhecer a história do clube, desta vez com a visita online gratuita O Museu é um livro aberto, que cruza o passado do emblema lisboeta com os grandes nomes da literatura mundial.

“Se o museu fosse um livro, que histórias teria para contar? Vamos folhear as páginas da Odisseia benfiquista e descobrir os caminhos da literatura e da arte nos séculos XX e XXI”, detalha uma nota sobre a visita que se realizará às 16.00, transmitida online através da plataforma Zoom.

“De José Saramago a Hemingway, passando por Fernando Pessoa e Camões, esta é uma experiência imperdível para todos os amantes de literatura nacional e internacional”, refere um comunicado dos encarnados.

É obrigatória a inscrição prévia, que poderá ser efectuada aqui, tendo as visitas a duração de 45 minutos.

