Museu Berardo tem entrada gratuita até final de Julho

A habitual entrada gratuita todos os sábados estende-se agora a todos os dias, uma iniciativa que está a decorrer desde esta quinta-feira, 25, até ao final do mês de Julho, “para celebrar o 13.º aniversário, e devido ao período excepcional que atravessamos”, refere o museu numa publicação no Facebook.

O Museu tem patentes exposições como ⁣"Obras Inéditas", de Julian Opie, considerado um dos mais importantes artistas contemporâneos do mundo, onde pode ver as famosas silhuetas do artista conhecido pela suas cores sólidas e pela representação dos retratos, figuras e paisagens, resultado de alterações digitais.

É possível espreitar ainda "Andreas H. Bitesnich. Deeper Shades. Lisboa e Outras Cidades", uma exposição que resulta da residência artística de Andreas H. Bitesnich em Lisboa, em 2019, e faz parte da série Deeper Shades: retratos de grandes cidades, exploradas pelo artista nas últimas três décadas.

No dia 15 de Julho será finalmente reaberta a exposição permanente dedicada à arte moderna: “Do Primeiro Modernismo às Novas Vanguardas do Século XX”, no piso 2, em conjunto com o projecto “Constelações III”.

Já a partir desta segunda, 29, ficam abertas as inscrições para as actividades de Férias de Verão no museu do serviço educativo, que arrancam depois a 6 de Julho com todas as medidas especiais de higiene e segurança recomendadas pela Direção-Geral da Saúde (marcações: servico.educativo@museuberardo.pt).



⁣O Museu Berardo está certificado com o Clean & Safe do Turismo de Portugal Visit Portugal e com o selo Safe Travels do World Travel & Tourism Council.

+ Exposições para visitar este fim-de-semana em Lisboa

+ Leia grátis a nova Time In Portugal e descubra as praias a menos de uma hora de Lisboa

Share the story