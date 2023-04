Museu Bordalo Pinheiro estreia novo Clube de BD em Maio

O Clube do Livro de BD, que se estreia no próximo mês de Maio, surge de uma vontade já antiga. “A ideia não é nova, no sentido em que tem surgido várias vezes em conversa, inclusive com outras pessoas do universo da banda desenhada, que têm colaborado connosco noutras iniciativas. Achamos é que agora é que é o momento propício [para o lançar], uma vez que temos duas exposições temporárias sobre a história da BD portuguesa [“Fora do Quadrado. Bordalo e as origens da BD em Portugal” e “BD Portuguesa. Um olhar sobre as colecções do Museu de Banda Desenhada de Beja”]”, diz Tiago Guerreiro, responsável de comunicação do Museu Bordalo Pinheiro.

Com participação gratuita, mediante inscrição prévia, a iniciativa vai realizar-se uma vez por mês e o objectivo é criar — com a colaboração de autores, especialistas e entusiastas – um espaço de conhecimento e discussão de BD. Cada sessão será dinamizada por uma pessoa diferente, que indicará um livro que deverá ser lido antes pelos participantes. A primeira está marcada para 8 de Maio, às 18.30, e será dedicada a Finalmente o Verão, de Mariko e Jillian Tamaki (Planeta Tangerina, 2015), com mediação da autora e ilustradora portuguesa Joana Simão, mais conhecida como Mosi.

Para Junho, ainda não foi seleccionado um livro, mas já se sabe que o convidado de dia 19 é o ilustrador João Fazenda, que começou a colaborar desde cedo com fanzines de banda desenhada, teve o seu primeiro livro publicado ainda estava no secundário, entre aulas e bandas de rock, e desenhou Loverboy, com argumento de Marte. A emblemática série de BD foi publicada entre 1998 e 2001 e até chegou a ter direito a revivalismos e a “Lover toys”, bonecos dos seus protagonistas.

Já em Julho, a sessão será dedicada a Estes Dias, de Bernardo Majer, que venceu em 2022 o prémio de “Melhor Obra de Banda Desenhada de Autor Português” do festival Amadora BD. A orientar a conversa, que terá lugar no dia 3, estará Pedro Moura. Doutorado em estudos literários, com uma tese sobre banda desenhada contemporânea portuguesa, é também membro da equipa fundadora da livraria-galeria Tinta nos Nervos e autor, crítico, curador e docente de banda desenhada.

“Os livros seleccionados são sempre livros disponíveis no mercado e na rede de bibliotecas de Lisboa”, esclarece Tiago Guerreiro. “Haverá pausa em Agosto, mas esperamos continuar a partir de Setembro, uma vez por mês, sempre com convidados diferentes, que não têm necessariamente de ser autores de BD, isto é, que escrevem texto e desenham para esse formato, mas também podem ser entusiastas ou até figuras públicas que sabemos que gostam muito de banda desenhada. Dependendo do interesse demonstrado, também veremos se este clube de leitura se pode até transformar numa outra coisa.”

Museu Bordalo Pinheiro. 8 Mai, 19 Jun e 3 Jul, Seg 18.30. Grátis, mediante inscrição prévia (bilheteira@museubordalopinheiro.pt).

