Museu da Água disponibiliza visitas 360º gratuitas aos seus núcleos

O confinamento fechou a porta dos equipamentos culturais da cidade, mas nem por isso estes desistem de se aproximar do público. O Museu da Água tem agora disponíveis visitas virtuais em 360º, em português e inglês, às quais pode aceder gratuitamente.

O Aqueduto das Águas Livres, o Reservatório da Mãe d‘Água das Amoreiras e a Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos são os três locais que pertencem ao Museu da Água, sob a alçada da EPAL, que qualquer um poderá agora visitar a partir de casa. As visitas estão desenhadas para dar uma visão 360º de cada um dos edifícios e levar os visitantes a ter não só uma visão panorâmica destes sítios emblemáticos da história da água, como a possibilidade de explorar detalhes desconhecidos nas estruturas centenárias e experienciar diferentes ângulos de observação do espaço.

As visitas podem ser feitas a qualquer hora do dia, sem necessidade de marcação ou pagamento, sendo que estão todas disponíveis numa versão portuguesa e noutra em inglês. Mesmo não sendo palpável, o público vai poder sentir a vertigem do arco maior do Aqueduto das Águas Livres (português, inglês), subir ao terraço da Mãe d’Água das Amoreiras (português, inglês), ou ver e ouvir a máquina a vapor a funcionar na Estação dos Barbadinhos (português, inglês).

Além destas visitas virtuais, o Museu da Água promove ainda ao longo do mês de Março algumas visitas temáticas transmitidas em directo Facebook do museu, às 11.00. No dia 13, o tema será “A sede ao longo dos tempos”, no dia 20 “A Pegada Hídrica” e, por último, no dia 27 a visita será sobre “As técnicas construtivas do Aqueduto das Águas Livres”.

+ Visitas aos museus de Lisboa dentro de casa

+ Está ansioso por voltar a viajar? Queremos saber tudo