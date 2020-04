Museu da Carris cria actividades para crianças. Lição n.º 1: construir um eléctrico

O Museu da Carris comemorou o seu 21.º aniversário em Janeiro, mas acabou por ter de fechar portas, à semelhança de outros equipamentos culturais da cidade. Nesta fase, em que tem procurado estar virtualmente mais próximo do público, aproveita para lançar uma série de “actividades do mês” para os miúdos fazerem em casa, sozinhos ou em família.

Construir um eléctrico miniatura é a actividade proposta para o mês de Abril pelo Museu da Carris, que lançou esta segunda-feira, 13 de Abril, o primeiro de um conjunto de vídeos com desafios para crianças. A ideia passa por ser didáctico (o que, no caso, significa uma lição sobre um transporte histórico) e sugerir aos miúdos um projecto para realizar sozinhos ou em família.

Os vídeos vão sair todos os meses no canal de Youtube do Museu da Carris, mas sempre acompanhados de um documento com a imagem “matriz” da actividade, para as famílias poderem imprimir em casa ou inspirarem-se e desenharem as suas próprias versões do transporte em foco. A oficina de Abril já está disponível no site do museu. O objectivo é pôr os miúdos a construírem os seus carros eléctricos miniatura, sozinhos ou com a ajuda dos pais, mas sempre com muitos lápis de cor.

Além da “Actividade do Mês”, a Carris está ainda a promover a “Peça da Semana”. “Partilharemos um conjunto de vídeos, publicados a cada segunda-feira, apresentando uma peça histórica do Museu da Carris”, lê-se em nota informativa. “Iremos seleccionar diferentes objectos e veículos do nosso espólio.”

O objecto desta semana é o carro eléctrico n.º 904, que integra a terceira geração de eléctricos da Carris. Com características semelhantes e da mesma época, entre 1947 e 1963, estão ainda no museu o n.º 506, o n.º 741 e o atrelado n.º 101. Estas e outras informações sobre o veículo histórico são partilhadas neste vídeo.

