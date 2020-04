Embarque neste passeio virtual no eléctrico 28

A Câmara Municipal de Lisboa disponibilizou no Facebook uma pequena viagem virtual a bordo do famoso eléctrico 28. Aproveite para matar saudades de Lisboa.



Inaugurada em 1914, a carreira 28 atravessa diariamente bairros históricos de Lisboa e, também por isso, foi adoptada em massa pelos turistas que visitam a capital portuguesa. Em dias normais, conseguir entrar no 28 é como tentar montar um puzzle com peças a mais, mas nesta viagem virtual tem sempre lugar sentado. No sofá.

O percurso do 28, sem carros em segunda fila, dura 48 minutos, mas no vídeo do Turismo de Portugal disponibilizado pelo município de Lisboa só precisa de pouco mais de três minutos para viajar entre o Martim Moniz e Campo de Ourique. E sentado no lugar do guarda-freio.

Tem por isso um campo de visão bem folgado para matar saudades de Alfama, da Graça, do Chiado, de São Bento, da Estrela ou de Campo de Ourique, alguns dos bairros mais bonitos de Lisboa. No lado esquerdo do vídeo, um mapa vai-lhe dando conta da localização.

A viagem começa aqui.

