Museu da Farmácia vai ter visita guiada temática e tertúlia sobre Agatha Christie

A visita faz parte das celebrações do Dia Mundial do Cinema, assinalado a 5 de Novembro. Tertúlia será transmitida online.

Para as celebrações do Dia Mundial do Cinema, a 5 de Novembro, nem o Museu da Farmácia fica de fora. O museu tem preparado para esta quinta-feira uma homenagem à autora britânica Agatha Christie com uma visita temática inspirada no seu universo e no casamento entre o cinema e a literatura, seguida de uma tertúlia que será transmitida online.

Há 100 anos, Agatha Christie, a mais famosa autora de livros policiais do mundo, dava vida ao detective belga Hercule Poirot ao publicar O Misterioso Caso de Styles. As sucessivas adaptações ao cinema das suas obras, levam agora o Museu da Farmácia a homenagear a escritora para celebrar a efeméride do Dia Mundial do Cinema.

A partir das 17.00, decorrerá assim uma visita comentada com paragem por alguns dos locais emblemáticos da obra de Christie. “Encontram uma ligação íntima entre os enredos dos livros e as várias colecções do Museu da Farmácia, sobretudo a egípcia e a mesopotâmica, que ilustram obras como Túmulo Egípcio, Morte no Nilo, Crime na Mesopotâmia ou Encontro com a Morte”, refere em comunicado, João Neto, director do Museu da Farmácia, que conduzirá a visita.

A partir das 18.30, o museu vai transmitir online, directamente da página de Facebook do Museu da Farmácia, uma tertúlia sobre o romance policial de Agatha Christie como género literário e a sua ligação ao cinema através das adaptações cinematográficas.

À conversa vão estar Paulo Trancoso, presidente da Academia Portuguesa de Cinema e produtor cinematográfico, Rogério Puga, professor da Universidade Nova, investigador na área da história, literatura, arte e saúde, e João Neto, museólogo, presidente da APOM e director do equipamento.

A visita, que decorre sob todas as regras de segurança e higiene, tem lugares limitados, sendo que é necessário inscrição (museudafarmacia@anf.pt; 6€).

Rua Marechal Saldanha, 1 (Bica). 5 de Novembro 17.00. 6€.

