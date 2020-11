Portugal é eleito, pelo quarto ano consecutivo, Melhor Destino Europeu

Foram 24 as distinções entregues a Portugal e a empresas nacionais durante os World Travel Awards. Portugal é, a partir desta segunda-feira e pela quarta vez consecutiva, o Melhor Destino Europeu, pelo menos durante o próximo ano. Mas há mais prémios: só Lisboa recebe quatro de uma assentada, incluindo o de Melhor Destino Europeu de Cruzeiros.

“É com particular orgulho que recebemos este prémio, neste ano atípico”, disse a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, num comunicado do Ministério da Economia e Transição Digital.

Da extensa lista de prémios que Portugal trouxe para casa, destacam-se o de Melhor Destino “City Break” da Europa, para o Porto; o de Melhor Destino de Praia da Europa, para o Algarve; o de Melhor Destino de Turismo de Aventura, para os Açores; o de Melhor Destino Insular da Europa, para a Madeira; e o de Melhor Destino Europeu de Cruzeiros, para Lisboa, que é ainda casa do Melhor Organismo Oficial de Turismo (Turismo de Lisboa) e de dois dos melhores hotéis da Europa (o 1908 Lisboa Hotel é o Melhor Hotel Design da Europa, e o Pestana CR7 Lisboa é o Melhor Hotel Lifestyle da Europa).

Os prémios continuam, atenção. Foram ainda reconhecidas várias entidades e iniciativas, entre as quais o projecto Dark Sky Alqueva, considerado o Melhor Projecto de Desenvolvimento Turístico na Europa (e não só), os Passadiços de Paiva, como Melhor Atracção de Turismo de Aventura na Europa, e a UP Magazine da TAP, como Melhor Revista de Bordo da Europa – a própria TAP foi distinguida com mais dois prémios. A lista completa pode ser consultada aqui.

Criados em 1993, os World Travel Awards reconhecem os melhores exemplos de boas práticas no sector do turismo. A selecção dos nomeados é realizada à escala mundial por milhares de profissionais do sector, que todos os anos escolhem os seus favoritos. Este ano, a cerimónia de entrega de prémios aconteceu em formato virtual no passado domingo, 1 de Novembro, devido à pandemia de Covid-19.

