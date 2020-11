Museu da Marioneta faz anos com uma visita-jogo e actividades online

O Museu da Marioneta foi inaugurado a 28 de Novembro de 2001. Este sábado, assinala o seu 19.º aniversário com propostas para toda a família, no museu e online.

De uma visita-jogo autónoma até um conjunto de oficinas online, o Museu da Marioneta preparou uma série de actividades para comemorar o seu 19.º aniversário com as famílias, a partir deste sábado, 28 de Novembro, e até ao final do ano.

Para uma descoberta activa, a visita-jogo autónoma Peddy Puppet sugere tarefas e perguntas para descobrir o universo mágico da marioneta. Basta pedir o jogo à entrada: é gratuito na visita ao museu.

Se preferir, a agenda de novidades também inclui manhãs criativas, pelas 10.30, com um atelier de marionetas de fios do Sri Lanka (29 de Novembro) ou a descoberta do Natal nos quatro cantos do mundo (20 de Dezembro).

Se por acaso estiver em isolamento profiláctico ou a tentar reduzir as saídas de casa ao máximo, não se preocupe. O Museu da Marioneta também preparou uma série de Oficinas Confinadas, ateliers de construção de marionetas para diferentes idades.

Convento das Bernardas, Rua da Esperança 146. Ter-Sex 11.00-17.00 e Sáb-Dom 10.00-12.00. 2,50€-5€.

