Museu de Arte Antiga lança visitas guiadas virtuais pelo acervo de escultura e pintura

“Apesar da distância, a arte é uma ponte que nos une” – é assim que o Museu Nacional de Arte Antiga se apresenta agora ao público em fase de isolamento. De portas fechadas, o museu bate à porta de sua casa com visitas guiadas em vídeo pelo acervo de pintura e escultura do museu.

Na sequência das medidas preventivas do novo coronavírus, o Museu de Arte Antiga encerrou as suas instalações e, por isso, decidiu investir na comunicação online. “O objectivo é garantir a proximidade com o público através da divulgação do acervo nas plataformas digitais”, referem num comunicado.

Os vídeos são publicados nas redes sociais do museu, estando também já disponíveis no respectivo canal de Youtube – para já há 12 disponíveis. Os comentários e apresentações das obras estão a cargo dos directores do MNAA, Joaquim Caetano e Anísio Franco, que analisam várias peças icónicas do acervo.

É o caso da Última Ceia de Francisco Henriques, a pintura Ecce Homo, uma das imagens mais singulares da pintura portuguesa, ou São Sebastião, uma escultura do século XV atribuída à Oficina de Diogo Pires, O Velho.

+ Visitas aos museus de Lisboa dentro de casa