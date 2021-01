Museu de Lisboa encerra, mas reforça programação digital

Os espaços do Museu de Lisboa vão começar a chegar a casa das famílias através de conteúdos digitais, anunciou a EGEAC esta sexta-feira, o primeiro dia do novo confinamento. A programação online, que arranca já este fim-de-semana nas redes sociais, inclui visitas guiadas, palestras, mini-documentários e tanto pequenas como grandes histórias sobre a cidade.

A primeira proposta está marcada para este sábado, 16 de Janeiro, às 18.00, no Facebook, onde será apresentado o catálogo da exposição “Arqueologia da Rua da Saudade. Um templo (?) romano na cidade”. No dia seguinte, 17, a partir das 16.00, será publicado no YouTube mais um capítulo do ciclo "Uma História Chamada Lisboa", uma performance de Ana Sofia Paiva e Marco Oliveira dedicada a Sant’Antoninho, um menino de Lisboa.

Para este mês de Janeiro, estão ainda agendadas duas palestras, em directo no Facebook, para quem queira acompanhar ou participar. Baleia no rio, terramoto na cidade é o tema da palestra de dia 20, às 18.00, com Cristina Brito. E no dia 26, à mesma hora, Paulo Baptista falará sobre Os antigos cinemas de Lisboa.

“Dias especiais, como o dia de São Vicente, a 22 de Janeiro, ou o dia dos namorados, a 14 de fevereiro, serão também assinalados com a publicação de conteúdos digitais nas nossas redes sociais”, lê-se ainda em comunicado. “No dia 24 de Janeiro, iremos estrear a rubrica 12 meses, 12 histórias, uma nova série de mini-documentários sobre o Teatro Romano.”

A Hora de Baco será transmitida no dia 28, às 18.00, tal como estava agendada. Já em Fevereiro, será lançada uma nova rubrica, Culto de Santo António pelo mundo. Para mais informações, basta consultar a agenda completa do Museu de Lisboa aqui.

