Museu de Lisboa volta a contar as histórias que as Galerias Romanas guardam

As Galerias Romanas de Lisboa – datadas dos inícios do século I d. C. – foram descobertas em 1771 e todos os anos são motivo de romaria à Rua da Prata. Abrem cerca de duas vezes por ano, mas é preciso ser rápido para as conseguir visitar. As vagas são limitadas e as reservas costumam voar. Este ano, a equipa de mediação cultural do Museu de Lisboa promove visitas guiadas nos dias 23, 24 e 25 de Setembro, para assinalar as Jornadas Europeias do Património, evento que promove os museus, os monumentos e os sítios com história.

Descoberta no subsolo da Baixa de Lisboa em 1771, na sequência do Terramoto de 1755, a estrutura romana corresponde a um criptopórtico, uma solução arquitectónica que criava, em zona de declive e pouca estabilidade geológica, uma plataforma horizontal de suporte à construção de edifícios de grande dimensão, normalmente públicos. Já no início do século XX, estas galerias ficaram conhecidas como Conservas de Água da Rua da Prata, por serem utilizadas pela população como cisterna. Quando se encontram fechadas, têm um nível de água superior a um metro de altura. Para se aceder ao seu interior em segurança, é necessária uma operação de bombeamento da água e ainda uma limpeza.

O acesso às Galerias, abertas ao público com regularidade a partir da década de 80 do século XX, é feito através de um alçapão localizado na Rua da Conceição. As visitas subterrâneas (3€) duram cerca de 20 minutos e realizam-se a cada 15 minutos, entre as 14.00 e 18.30 de sexta-feira, 23, e entre as 09.00 e as 18.30, durante o fim-de-semana, nos dias 24 e 25. Esta iniciativa está inserida na programação do Museu de Lisboa que assinala as Jornadas Europeus do Património e é acompanhada de quatro percursos temáticos, às 11.00 e às 15.00 de sábado e domingo. Os percursos têm início nas Galerias e terminam no Museu de Lisboa – Casa dos Bicos (24 Set. Sáb 11.00) e no Museu de Lisboa – Teatro Romano (24-25 Set. Sáb 15.00, Dom 11.00/ 15.00).

Galerias Romanas, Rua da Conceição. 23-25 Set, Sex 14.00-18.30, Sáb-Dom 09.00-18.30. 3€-7€

Actualizada às 15.12 de 8 de Setembro: As visitas subterrâneas não custam 7€ mas 3€ (7€ é o custo da visita mais percurso temático) e acontecem a cada 15 minutos e não a cada 45.

