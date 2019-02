Museu do Aljube tem agora uma cafetaria de acesso livre

A nova cafetaria também serve vinhos e queijos portugueses. A entrada é directa e gratuita, com ou sem visita às exposições do Museu do Aljube.

O Museu do Aljube, junto à Sé de Lisboa, foi inaugurado em 2015, a 25 de Abril, data apropriada para o nascimento de um museu dedicado à preservação da memória de milhares de portugueses contra a ignomínia da ditadura. Agora, é anunciado em comunicado a abertura de uma renovada cafetaria, “mais um motivo” para visitar o património.

No quarto piso, com acesso por elevador, a entrada é livre, mesmo que não esteja a planear visitar as exposições ou usufruir da programação, incluindo dos ciclos de conversa. Se for para um dois em um, saiba que a exposição temporária, patente até 31 de Março, aborda a “história dolorosa de centenas de prisioneiros acusados de delito de opinião e torturados até à morte” no campo de concentração do Tarrafal.

O Museu do Aljube está aberto de terça a domingo, das 10.00 às 18.00, e um bilhete normal custa 3€.

