Museu do Carmo dá as boas-vindas ao Verão com programa de férias para os miúdos

As férias no Museu Arqueológico do Carmo estão de volta. A proposta é simples: quatro semanas repletas de actividades para crianças dos seis aos 12 anos.

Leve os miúdos até ao Largo do Carmo e deixe-os ver tudo de cabeça para baixo ou com óculos de mil cores. É à escolha do freguês. Entre 13 de Julho e 7 de Agosto, há quatro semanas de férias pensadas para os petizes aproveitarem o melhor destes dias quentes. Mas despache-se: todas as actividades necessitam de marcação prévia e este ano serão para grupos mais pequenos.

Entre 13 e 17 de Julho, das 09.00 às 13.00, e de 3 a 7 de Agosto, das 14.30 às 18.30, a proposta é brincar com os opostos à nossa volta: o belo e feio, o que está dentro e o que está fora. Os miúdos só vão ter de estar dispostos a ver tudo de cabeça para baixo e tentar perceber qual é o lado certo. Se preferirem, podem antes experimentar ver a colecção do museu com óculos de mil cores, de 20 a 24 de Julho, das 14.30 às 18.30, e de 27 a 31 de Julho, das 09.00 às 13.00. Estas actividades de Verão custam 4€ por dia e requerem inscrição prévia por e-mail (servicoeducativo@arqueologos.pt) ou telefone (213 478 629).

Após a reabertura do Museu Arqueológico do Carmo no passado dia 1 de Junho, com lotação reduzida e reforço das normas sanitárias, estão também de regresso os sábados em família e as visitas orientadas para adultos e séniores. Vale ainda a pena relembrar que a entrada no museu é gratuita para todos os profissionais de saúde credenciados até ao final do ano, uma decisão da Associação dos Arqueólogos Portugueses, entidade associativa sem fins lucrativos que gere o conjunto monumental.

Largo do Carmo. Seg-Sáb 10.00-19.00. 5€ (gratuito para idade inferior ou igual a 14 anos, se acompanhado por um adulto).

+ Vamos planear as férias? Descubra mais de dez programas para este Verão

Share the story