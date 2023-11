Museu do Oriente abre portas para Festa do Livro com programa gratuito

A Festa do Livro arranca a 21 de Novembro, com mais de 60 editoras representadas, preços especiais e um programa cultural para todas as idades.

Festa do Livro do Museu do Oriente

A iniciativa da Fundação Oriente está de regresso. Entre 21 de Novembro e 17 de Dezembro, a Festa do Livro do Museu do Oriente reúne centenas de títulos a preços especiais, da ficção histórica ao ensaio, da literatura infantil aos catálogos de exposição, para além de um programa cultural gratuito para toda a família. Em destaque nesta edição, estão as visitas orientadas, que decorrem nos dias 24 de Novembro e 1 de Dezembro e incluem percursos pelo museu, ao encontro de peças relacionadas com excertos de livros.

A par de lançamentos, palestras, conversas e apresentações literárias previstas, este ano também há sessões para crianças. A “Hora do Conto” vai realizar-se aos fins-de-semana, em diferentes horários, e a ideia é proporcionar aos mais novos momentos para ouvir e conhecer diversos contos tradicionais do Oriente. As histórias de O Polegarzinho, Kintaro ou Menino Pêssego são alguns exemplos.

Já para os mais velhos, a 3 de Dezembro, Fernanda Botelho apresenta o seu mais recente livro, Plantas do Mundo. Neste âmbito, haverá também lugar para uma oficina onde os participantes vão usar os sentidos para identificar inúmeras espécies e descobrir os seus usos. Segue-se, no dia 6, a apresentação de Diafragmas: 333 Haiku, o mais recente livro de David Rodrigues, que estará presente na sessão co-organizada com a Elefante Editores e sucedida pela oficina de Haiku, que sugere a descoberta deste género poético único.

Mais tarde, no dia 8, poderá descobrir mais sobre diferentes artes indianas. Entre uma palestra informal sobre têxteis artesanais da Índia, apresentam-se performances de dança indiana do estilo clássico ao popular, passando por uma fusão com fado.

A decorrer de terça-feira a quinta e de sábado a domingo, das 10.00 às 18.00, e às sextas-feiras, até às 20.00, a Festa do Livro é de entrada livre, estando as actividades culturais sujeitas à lotação do espaço. A programação culmina com um concerto de Natal de canto gregoriano, interpretado pela Capela Gregoriana Laos Deo e Coro Soleminis.

Museu do Oriente. 21 Nov-17 Dez, Ter-Qui e Sáb-Dom 10.00-19.00 e Sex 10.00-20.00. Entrada livre

+ Em 2024, a histórica Ulmeiro volta a abrir portas em Benfica

+ Os Prémios Comer e Beber da Time Out Lisboa estão a chegar