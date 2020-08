Museu do Oriente acolhe ciclo de cinema japonês com sessões gratuitas

As entradas requerem levantamento dos bilhetes no próprio dia. Há quatro filmes e as sessões acontecem às sextas e sábados até 19 de Setembro.

Verão combina com ciclos de cinema e o Museu do Oriente não falha em trazer os seus para a programação veranil. A partir de 28 de Agosto e até 19 de Setembro, às 18.00, o auditório do museu é ocupado pelo ciclo de cinema japonês contemporâneo “Sozinhos Juntos”. As sessões, todas as sextas e sábados, são gratuitas.

A iniciativa assinala os 160 anos de relações diplomáticas entre o Japão e Portugal. “As relações humanas - românticas, familiares, sociais e profissionais - sob o signo da melancolia, são o fio condutor dos quatro filmes contemporâneos, cada um apresentado em duas datas distintas e legendados em português”, referem em comunicado.

The Tokyo night sky is always the densest shade of blue, de Yuya Ishii, é o primeiro filme a ser projectado nos dias 28 de Agosto e 12 de Setembro. O filme conta a história de Mika, uma enfermeira durante o dia, uma anfitriã de um bar feminino à noite. O cenário é Tóquio, em 2017, onde palavras vazias, um sentimento de desgraça e sentimentos de isolamento coexistem com esperança, confiança e amor.

A 29 de Agosto e 4 de Setembro, será a vez de Dear Stranger, de Yukiko Mishima, focado num homem de 40 anos que vê a sua vida mudar quando a esposa engravida. A família começa a desmoronar-se e a vida laboral vai pelo mesmo caminho.

Three Stories of Love, de Ryosuke Hashiguchi, mostra três histórias distintas que trilham um fio de esperança, amor, rejeição e abandono. O filme é projectado a 5 e 11 de Setembro.

Já a 18 e 19 de Setembro, a tela preenche-se com Life on the longboard 2nd wave, de Ichiro Kita. A história centra-se em Kotaro Umehara e retrata o renascimento de um homem que tinha desistido do seu sonho, mas que depois tentou erguer-se de novo, enfrentando-se a si próprio, através do surf, cercado pela bondade das pessoas ao seu redor.

Apesar de a entrada ser gratuita, esta requer levantamento de bilhete no próprio dia, estando sujeito à lotação da sala para o cumprimento das regras de segurança e higiene impostas pelas autoridades de saúde.

Museu do Oriente. Avenida Brasília, 352. Sextas e sábados 28 Agosto a 19 Setembro, 18.00. Entrada livre (mediante levantamento de bilhete).

