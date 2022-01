Museu do Oriente celebra Ano do Tigre com oficinas para todos

O novo ano lunar arranca a 1 de Fevereiro. É o Ano do Tigre. Para celebrar, há programação para toda a família já a partir de 22 de Janeiro, no Museu do Oriente.

O Serviço Educativo do Museu do Oriente está a preparar-se para o Ano Novo Chinês, que arranca a 1 de Fevereiro, governado pelo signo de Tigre. As comemorações começam já este mês, a partir de dia 22, com actividades para toda a família. O objectivo é dar a conhecer o animal regente e o seu simbolismo. Prevê-se, por exemplo, que 2022 seja um ano dinâmico porque, de acordo com a tradição chinesa, o tigre traz determinação, força, flexibilidade e espontaneidade.

Um dos primeiros eventos previstos é a oficina “Ano Novo” (4,5€), pensada para bebés até aos 12 meses. Entre as 10.30 e as 11.00 de 22 de Janeiro, pais e filhos são convidados a participar numa sessão de luz, ritmo e cor, com muitos papelinhos vermelhos e batidas em tambor, como manda a tradição chinesa. No mesmo dia, mas entre as 11.30 e as 12.00, há uma outra oficina, neste caso para bebés entre os 12 e os 36 meses. Chama-se “A Lenda do Zodíaco Chinês” e conta como, há muito tempo, Buda enviou um convite para todos os animais da floresta mas só 12 apareceram. Sensibilizado, Buda decidiu compensá-los atribuindo, a cada animal, um ano do calendário lunar.

Já para as crianças entre os três e os cinco anos, o Museu do Oriente programou “A Lua também amua?” (4,5€), uma sessão de exploração das diferentes fases da lua, que terá lugar a 29 de Janeiro, das 11.30 às 12.30. No dia seguinte, 30 de Janeiro, a partir das 11.30, as crianças com mais de cinco anos são convidadas a participar na oficina “Histórias com… Tigre com recortes de papel” (6€), inspirada na arte milenar chinesa de ornamentar as casas com a ajuda de recortes de papel. E, porque no último domingo de cada mês, o Museu do Oriente organiza visitas orientadas às suas exposições, a visita de dia 30 (Dom 16.00, 7€) é uma oportunidade para explorar o relacionamento entre Portugal e o Oriente, desde o século XV até hoje, através dos objectos em exposição na “Presença Portuguesa na Ásia”. A ideia é ficar a conhecer a história de “A Ópera Chinesa” através de 280 peças, como trajes, toucados, perucas, máscaras e fotografias.

No primeiro dia do Ano Novo Chinês, 1 de Fevereiro, haverá uma visita orientada e temática a partir das 17.00. A participação é gratuita, mediante inscrição. Mas há mais. Prevista para 5 de Fevereiro, “Lai Si – da China para ti!” (5€) é a sugestão para crianças entre os sete e os 12 anos, que ensina uma tradição chinesa, típica desta quadra. Na China, são distribuídos envelopes vermelhos durante a festa de Ano Novo. Oferecer um lai si representa uma oferta para quem é presenteado e para quem presenteia, que chama assim, também, para si, a boa sorte. No domingo seguinte, 6 de Fevereiro, é em conversa com as peças (4,5€) que os mais novos vão descobrir o “Casaco de Dragão”, um dos objectos em exposição no Museu do Oriente que, certamente, muitas histórias tem para contar sobre o novo ano lunar.

Desde a Lua Nova, que marca o início do ano, até à Lua Cheia, os festejos em torno do Ano Novo multiplicam-se. Ao 15.º dia, correspondente à noite de lua cheia, ocorre o Festival das Lanternas, que marca o encerramento das comemorações de entrada no novo ano. No dia 12 de Fevereiro, “Lanternas Chinesas” (4,5€) ensina a construir exemplares originais para que todos participem neste ritual. No dia 13, é com a oficina de Caligrafia Chinesa (4,5€) que os mais pequenos, dos sete aos 12, se vão iniciar nesta arte milenar.

Ainda inspirados nas festividades e encerrando o programa, o Museu do Oriente tem uma última proposta, para 26 de Fevereiro. Com base na lenda do chamamento de Buda, as crianças dos sete aos 12 anos são convidadas a construir a máscara do animal do zodíaco chinês com que mais se identificam, na oficina “Constrói a tua máscara” (5€).

