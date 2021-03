Museu do Oriente celebra Primavera com aula de yoga gratuita

O Museu do Oriente celebra as várias efemérides com actividades online e a Primavera é mais uma das datas que a fundação quer assinalar. No dia 20 de Março, está agendada uma aula de yoga gratuita e online para celebrar o equinócio da Primavera.

A aula está marcada para as 17.30 e, apesar de ser gratuita, requer inscrição prévia (serviço.educativo@foriente.pt). Depois de aprovada a inscrição, cada participante receberá os dados para acesso ao Zoom, onde decorrerá a sessão.

“Para deixar para trás a introspecção do Inverno, nada melhor que uma sessão energizante de yoga, durante a qual serão treinadas as asanas (posturas) e a respiração (pranayama)”, refere em comunicado o Museu do Oriente.

O objectivo será também limpar os excessos dos últimos meses, através de práticas activas (Saudação ao Sol), kriyas (limpezas), aberturas, torções e meditação, “propiciando o equilíbrio emocional, força e vitalidade”, lê-se na mesma nota.

A aula é orientada por Alexandra Prazeres, professora formada pela Federação Portuguesa de Yoga.

