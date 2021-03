Mangia Sugo, o projecto que pôs João Magalhães a entregar lasanha em casa

Restaurante italiano virtual entrega em casa antipasti italianos, lasanha ou massa fresca recheada. Basta falar com o chef através do Instagram.

Se em 2020 os restaurantes tiveram de se reinventar, em 2021 a história repete-se e a comida de conforto volta a ser o nosso escape. Durante o segundo confinamento, João Magalhães, chef dos restaurantes Água Pela Barba e Season, só queria comida caseira da boa e lembrou-se da lasanha, afinal viveu seis anos em Itália – e assim nasce o projecto Mangia Sugo, onde leva lasanhas, massas frescas recheadas ou tiramisù a casa dos lisboetas.



“Uma das minhas primeiras explosões de sabor no período que vivi em Itália foi com uma lasanha caseira na Puglia. Foi fascinante ver como tudo se fazia: a massa à mão, a carne escolhida a dedo e cozinhada longas horas, a polpa de tomate usada, tudo tinha um sentido e um equilíbrio”, recorda. Portanto, fechado em casa e com desejos de lasanha e com amigos a dar-lhe bom feedback, resolveu meter as mãos na massa.

O projecto Mangia Sugo é uma espécie de restaurante italiano virtual que todas as semanas muda o menu – as encomendas são feitas até às quintas-feiras, via Instagram, e as entregas são feitas às sextas.

Além de lasanhas de carne feitas como mandam as nonnas (10€), tem também uma versão com cogumelos e ricotta (15€) mas não se quis ficar por aí. “Decidi complementar com antipasti típicos italianos, para ficar uma refeição italiana caseira a sério, com focaccias, polpette al sugo, burrata, arancini”, explica.



Nas próximas semanas vai acrescentar ao menu os raviolis recheados com ragu feitos à mão, uma parmigiana de melanzane ou umas focaccias recheadas. É estar atento à conta de Instagram e não esquecer pedir o tiramisù no final.

