Museu do Oriente com entrada gratuita para celebrar Ano Novo Chinês

O Museu do Oriente dá as boas-vindas ao Ano do Rato com entrada gratuita no primeiro dia do novo ano lunar chinês, a 25. Se for em família há várias actividades programadas entre os dias 24 e 26.

O Rato é o primeiro dos 12 animais do zodíaco chinês, o que torna 2020 um ano propício a novos projectos. Apesar de haver várias celebrações que antecipam esta data, o Museu do Oriente é das instituições que mais agenda tem para oferecer. Começa logo a 24 de Janeiro (19.00; 6€) com uma visita performativa “Do camarim ao palco”, para famílias com crianças a partir dos cinco anos. Durante uma hora, pais e filhos vão explorar o camarim de um actor de Ópera Chinesa e aprender como se prepara um espectáculo.

No sábado, a 25, os visitantes são convidados a aprender a arte tradicional chinesa de recorte de papel, o Jianzhi (10.00; 25€). Com cerca de 1500 anos de história, os recortes de papel Jianzhi são usados para decorar e trazer boa sorte às casas na altura do Ano Novo.

Nesse dia, a partir das 15.00, o Museu do Oriente desafia os mais novos a construírem a sua própria versão de lanterna chinesa, na oficina “Uma Festa das Lanternas”, que marcam o encerramento das celebrações.

Mais tarde, às 19.00, Isabel Alcobia faz parelha com a pianista chinesa Shao Ling no espectáculo A Voz Lírica: Árias e Canções (12€), do ciclo Piano Forte. Montanha Yi Meng e Caminho da Luz Solar, as duas canções chinesas da abertura, articulam a serenidade de uma melodia montanhosa com a velocidade e energia moderna de uma canção urbana, um gesto de celebração ao Ano Novo Chinês.

A encerrar as celebrações, a 26, há uma oficina de sentidos onde através do toque, do som, do cheiro e de todas as histórias que se vão ouvir sobre o museu vai descobrir em família o mistério de Ano Novo (11.00; 5€).

A entrada no Museu é gratuita a 25, mas as actividades programadas requerem inscrição e pagamento.

Avenida Brasília, 352. Ter-Dom 10.00-18.00 (Sex 10.00-22.00). Dias 24-26 Janeiro (entrada gratuita dia 25).

