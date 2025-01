Tal como já é costume, os restaurantes do grupo Amorim Luxury celebram o ano novo lunar com novas propostas de menus. O chef Mário Esteves propõe um conjunto de entradas que vão de pérolas de arroz glutinoso com porco e legumes (22€) e da gyoza de taro com pato (24€) à salada de lotus com cogumelos e malagueta (15€) e sopa ácida de picante de caranguejo do Alaska (38€). No que toca a pratos principais, pode optar entre lavagante Kung Pao (64€), wagyu com citrinos (54€), barriga de porco braseada em tacho de barro (32€) ou bimmis com molho de ostra e alho crocante (19€). Para sobremesa, conte com sagu com manga e toranja (11€) ou mantou fritos com molho de pandan (11€). No JNcQUOI Asia, as celebrações incluem ainda a famosa Dança do Dragão, já no Frou Frou é de esperar uma performance de Miss Frou Frou e de música tradicional chinesa. Os menus estão disponíveis entre 29 de Janeiro e 1 de Fevereiro e a reserva é recomendada.