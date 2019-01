Museu do Oriente: o feng shui aprende-se nestes workshops

A energia do feng shui invade o Museu do Oriente durante o mês de Fevereiro com três workshops que o ajudam a iniciar-se ou a aprofundar – se for caso disso – os conhecimentos nesta filosofia milenar chinesa.

Para quem nunca esteve em contacto com esta corrente, que procura o relacionamento equilibrado com os espaços, o workshop de iniciação começa no dia 6 de Fevereiro e acontece às quintas-feiras até dia 27, sempre entre as 15.00 e as 18.00 (45€). Durante estas sessões serão abordadas as tradições e os princípios básicos que pode aplicar em sua casa, de forma a favorecer as energias positivas e reduzir as negativas.

Para quem já tem umas bases nestas andanças, há um workshop de feng shui II, desta vez às sextas-feiras (1, 8, 15 e 22 de Fevereiro, 10.00-13.00; 45€). Nestas aulas vão ser abordadas temáticas como o feng shui dentro de casa, que é como quem diz os princípios de organização no espaço que habitamos, ou a fórmula das estrelas substitutas (construção de um outro mapa alternativo da casa). Vai ainda aprender o impacto das conjugações de estrelas no feng shui da sua casa e as 30 regras clássicas que permitem compreender o feng shui nas suas várias dimensões.

A 2 de Fevereiro o programa é mais intensivo e teórico com o workshop A Energia do Feng Shui para o ano de 2019, para que fique a par das tendências para este ano (10.00-13.00, 27€). Os participantes devem levar a planta da sua casa para aprenderem a activar as boas energias, reorganizando o espaço. A ideia é que, ao longo do ano, saibam aplicar o feng shui através dos princípios base.

Museu do Oriente. Avenida Brasília, 352.

+ Cursos e workshops que não pode perder em Lisboa

+ Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email