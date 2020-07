Museu do Oriente organiza workshops virtuais de Feng Shui

Para manter a segurança dos participantes, o Museu do Oriente optou por realizar os workshops em formato virtual. As inscrições já estão abertas.

A energia do Feng Shui invade o Museu do Oriente este Verão. Os já habituais workshops estão de regresso e vêm ajudá-lo a iniciar-se ou a aprofundar – se for caso disso – os conhecimentos nesta filosofia milenar chinesa. São três, com temáticas diferentes, e arrancam no dia 22 de Julho.

Para quem nunca esteve em contacto com esta corrente, é importante salientar que o Feng Shui procura o relacionamento equilibrado com os espaços. As três sessões serão orientadas por Alexandra Morgado, formada em arquitectura e decoração de interiores, que iniciou os seus estudos de Feng Shui em 2000, tendo aprofundado os seus conhecimentos em 2008, com o Mestre Raymond Lo, em Hong Kong.

O primeiro workshop ‘Feng Shui – A Importância do Exterior' acontece no dia 22, entre as 14.30 e as 17.30, e refere-se à energia das montanhas e da água no exterior da casa que, na Escola Clássica, corresponde às formas da envolvente, podendo ser montanhas, lagos e rios ou mesmo edifícios, ruas ou praças. Nesta sessão, pretende-se que os participantes aprendam as formas que lhes poderão trazer um Sheng Qi, elemento de harmonia no Feng Shui, próspero consoante o que rodeia as casas.

A 29 de Julho, entre as 10.00 e as 13.00, a sessão decorre sob o tema ‘Feng Shui Dentro de Casa’, para ensinar os participantes a organizar o interior da casa, de modo a potenciar as energias positivas. No Feng Shui, organizar a casa ajuda a fazer fluir o Qi evitando que este se torne num elemento cortante e desestabilizador, negativo para as pessoas que utilizam um dado espaço.

O último workshop, a 5 de Agosto, entre as 14.30 e as 17.30, será sobre ‘Feng Shui – Bases da Metafísica Chinesa’ e dedica-se a explorar os conceitos-chave desta filosofia (a energia universal Qi; o conceito de Yin e Yang; e os cinco elementos – madeira, fogo, terra, metal e água) e o modo como interagem em várias dimensões e disciplinas.

As inscrições para estes workshops online já estão abertas e podem ser feitas no site do Museu do Oriente. O valor de cada sessão é 26€.

Avenida Brasília, Doca de Alcântara. 21 358 5200. info@foriente.pt.

