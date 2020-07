Museu do Oriente retoma aulas presenciais de dança oriental e yoga

Museu já voltou a receber alunos nas suas instalações para as aulas de dança oriental. A partir de Setembro retomam as aulas de yoga.

O formato online e em directo mantem-se para quem preferir praticar as modalidades no conforto de casa mas, tal com a vida que vai retomando alguma da sua normalidade, já é possível voltar às aulas presenciais no Museu do Oriente.

As primeiras a retomar são as aulas de dança oriental, todas as segundas e quintas-feiras, entre as 13.00 e as 14.00. A prática da dança oriental, caracterizada sobretudo pelo movimento rítmico das ancas e dos músculos do ventre, tem inúmeros benefícios físicos e emocionais, desde a correcção da postura à redução do stress. As aulas no museu são orientadas por Carla Sofia, certificada em dança oriental pelo Conselho Internacional de Dança da UNESCO.

A partir de Setembro, as aulas de yoga presenciais vão também retomar. Até lá poderá juntar-se a partir de casa, aos sábados de manhã, das 10.30 às 11.30, e às terças-feiras ao final do dia, das 18.30 às 19.30. A orientar as sessões está a professora Alexandra Prazeres, formada pela Federação Portuguesa de Yoga.

As inscrições para ambas as actividades devem ser feitas online no site do Museu do Oriente. O preço das aulas de dança oriental varia entre os 10€ e os 40€ e os de yoga entre os 10€ e os 30€.

