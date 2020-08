Museu do Oriente retoma visitas guiadas aos domingos

O Museu do Oriente, reaberto desde Junho, retoma agora as visitas guiadas com “Circuitos pelo Oriente”, no último domingo de cada mês, às 16.00. Para participar, é necessária marcação prévia.

Cumprindo todas as medidas de segurança e higiene, com lotação limitada a dez participantes e uso obrigatório de máscara, esta visita às exposições permanentes revela a “Presença Portuguesa na Ásia”, explorando o relacionamento entre Portugal e o Oriente, desde o século XV até aos nossos dias, bem como “A Ópera Chinesa” e a história desta arte performativa através de 280 peças como trajes, toucados, perucas, máscaras e fotografias.

A participação nas visitas orientadas requer marcação prévia, através de telefone (213 585 299) ou e-mail (servico.educativo@foriente.pt), e a inscrição tem um custo entre 7€ e 8€, estando disponível em diferentes línguas.

Se depois lhe apetecer demorar-se pelos restantes espaços do museu, estão ainda patentes as exposições temporárias “Frei Agostinho da Cruz e a Espiritualidade da Arrábida” (até 29 de Agosto) e “Fukuko Ando: Weaving (the) Cosmos” (até 13 de Setembro).

Museu do Oriente. Último domingo de cada mês 16.00. 7-8€.

