Pavilhão do Conhecimento tem uma nova exposição interactiva. E é grátis

Está sempre presente no dia-a-dia, mas sabe como se produz a energia nas casas de todo o país? O Pavilhão do Conhecimento convida-o a descobrir, em família e a custo zero.

Um robô que entende e fala português, uma demo audiovisual com realidade aumentada espacial (projection mapping, dizem, para parecer ainda mais incrível), ecrãs interactivos e um jogo de chão didáctico. A nova exposição temporária do Pavilhão do Conhecimento promete ser um sucesso entre os mais novos e a entrada é gratuita até Setembro. Mas, atenção, é preciso marcar visita.

Fazer uma viagem pela evolução do sector energético de Portugal, conhecer o seu foco para o futuro e descobrir quais os compromissos “que todos teremos de abraçar para garantir uma maior sustentabilidade energética nas próximas décadas” é a proposta da ADENE – Agência para a Energia, responsável pela organização desta nova exposição interactiva e adaptada à realidade virtual.

Há dois módulos principais – Energia em minha casa e Energia no meu país – mas antes os visitantes vão ter a oportunidade de conhecer o Giga, o robô responsável por acolher e interagir com os visitantes e até fazer uns quantos movimentos coreográficos. Só depois poderá maravilhar-se com uma demo audiovisual imersiva, onde ficará a conhecer a casa do futuro, e ecrãs interactivos com jogos didácticos e muitas curiosidades.

Por fim, mas não menos importante, poderá divertir-se em família com um jogo de chão, que ajuda a perceber de forma simples e divertida o impacto que os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável podem ter na sua vida e como poderá contribuir para a sua concretização até 2030.

É possível fazer uma visita virtual interactiva sem levantar o rabo do sofá, mas não vai ter metade da piada. O melhor mesmo é marcar uma visita através de e-mail (cinergia@cienciaviva.pt).

