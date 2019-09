Museu do Oriente vai ter entrada e actividades gratuitas a 1 de Outubro

Para assinalar o Dia Europeu das Fundações e Doadores, o Museu do Oriente terá entrada gratuita no dia 1 de Outubro e, para festejar, planeou visitas orientadas às exposições e uma visita-jogo para as famílias.

“Coleccionar para Doar” é o nome da primeira actividade do dia, às 10.30, e convida as crianças dos 6 aos 12, a conhecer as colecções do museu e os respectivos coleccionadores que ajudam a manter viva a história dos objectos. À tarde, às 17.00, há uma visita guiada pelas várias colecções especiais do Museu do Oriente :“Da ideia à concretização: o museu da Fundação Oriente”, que conta a história da Fundação.

A ideia de abrir um museu dedicado ao Oriente coincide com a data da própria constituição da Fundação Oriente, em 1988, uma forma de dar continuidade às relações históricas e culturais entre Portugal e a Ásia.

Ambas as actividades são gratuitas – apenas requerem inscrição no site –, assim como não terá de pagar um tostão para entrar no museu, caso prefira ir em modo visita livre.

Avenida Brasília, 352. 1 de Outubro. Entrada livre.

