Museu dos Coches promove sustentabilidade com mercado de três dias

Em cima da mesa está a sustentabilidade e um estilo de vida ecológico. O Museu dos Coches recebe durante três dias um mercado que promove estas temáticas com direito a conversas, oficinas e showcookings. Aponte as datas: de 26 a 28 de Julho, na zona exterior do museu.

São três dias de eco mercado que vão ocupar o museu de Belém e dar um alerta para um estilo de vida amigo do ambiente. À venda estarão cerca de 20 marcas, do eco design à nutrição ou puericultura. As conversas e oficinas acontecem a 27, dia em que vai ter mais que fazer além de compras. Entre as 10.30 e as 13.30 participe na iniciativa Trocas com Feldman, uma forma de desenvolver a economia circular – leve roupa, calçado e brinquedos (em bom estado) e troque por outros artigos. Se levar os miúdos atrelados levo-os à Oficina Ovelha Mãe (11.00) para aprenderem a fazer bolas em lã.

No auditório do Museu, às 15.30, é hora de conversa com Ricardo Palma sobre consciência ambiental. Logo a seguir, será Ana Vitória, do Atelier Caravela, a dar dicas sobre eco design e educação ambiental. O dia termina com um showcooking, às 17.00, sobre nutrição alcalina e funcional com o nutrichef Duarte Alves.

Museu dos Coches. 26-28 de Julho 10.00-18.00.

