Museu Gulbenkian fecha na terça, mas despede-se com fim-de-semana de entrada gratuita

O Museu Gulbenkian vai entrar em obras a partir da próxima terça-feira, 18 de Março, e só deverá reabrir em Julho de 2026. Pretexto para um fim-de-semana mais animado do que o habitual. Sábado e domingo, a entrada no museu será gratuita para quem tem Cartão Gulbenkian (a fundação está a incitar às adesões gratuitas para que os bilhetes possam ser levantados gratuitamente, até dois por pessoa).

Sábado será um dia em cheio, a começar pelo horário de encerramento, que vai ser prolongado até às 21.00. Entre as 10.00 e as 18.00, haverá no átrio postais para quem quiser escrever uma mensagem para o museu do futuro. Para marcar um momento que é de despedida do espaço que expõe a colecção da fundação, o museu convida os mediadores que melhor a conhecem para falarem das suas obras favoritas. São cinco visitas curtas, com interpretação em língua gestual portuguesa, que vão acontecer ao longo do dia.

"Vive la fête!" é o mote de uma outra visita guiada com o curador André Afonso, em torno da ourivesaria francesa do século XVIII e início do século XIX na colecção Gulbenkian. A visita é às 12.00, mas pode levantar os bilhetes gratuitamente a partir das 10.00. Às 14.30, é a vez da conservadora Ana Maria Campino apresentar alguns livros proibidos da colecção, nomeadamente escritos de Montesquieu e Voltaire. Com Jessica Hallett, directora-adjunta do museu, a última visita guiada de sábado vai explorar a relação entre arte e natureza, tão presente na arquitectura do edifício.

O programa acaba com música. Cinco solistas da Orquestra Gulbenkian juntam-se no átrio com um repertório alegre. No domingo, a entrada no museu também será gratuita.

Avenida de Berna, 45A (Praça de Espanha). Sáb 10.00-21.00, Dom 10.00-18.00. Entrada livre

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp