Museus, monumentos e palácios abrem portas a programa especial no Dia da Mulher

O Dia Internacional da Mulher celebra-se todos os anos a 8 de Março. Em Portugal, há programação especial nos museus, monumentos e palácios geridos pela Direcção-Geral do Património Cultural. Entre as iniciativas previstas, todas de entrada livre, há concertos, sessões de cinema, exposições, conferências, visitas orientadas e visadas animadas, entre outras actividades para toda a família.

Em Lisboa, destaca-se a agenda do Museu Nacional do Traje. Há actividades a partir das 16.00, incluindo uma visita comentada, pelas 18.00, à exposição “Mirar-Imaginar-Vestir”, de Daniela Remião, Elaine Almeida e Michele Augusto, que apresenta as visões das próprias artistas acerca do matrimónio e do universo feminino.

Entre as 14.00 e as 15.30, há também programação no Museu Nacional de Etnologia, onde vai ser apresentada uma selecção de filmes do DVD Margot Dias: Filmes Etnográficos (1958-1961). Se preferir, o Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado propõe uma visita orientada à obra de Susanne Themlitz, às 16.00, e a inauguração da exposição “A literacia faz bem à saúde”, pelas 17.30.

Um pouco mais longe, pelas 21.30, a Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra abre as portas para um concerto de tributo a Dona Maria Bárbara de Bragança, figura ímpar da música portuguesa e relevante mecenas de arte. A entrada também é gratuita, mas apenas mediante levantamento de ingressos nos Postos de Turismo de Mafra e da Ericeira.

