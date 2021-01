Music Feeds: festival online e solidário junta artistas de vários países

O cartaz conta com nomes internacionais e nacionais, como Sam Smith, Fontaines D.C. ou The Legendary Tigerman. O objectivo é ajudar a comunidade artística.

Chama-se Music Feeds, vai realizar-se nos dias 28 e 29 de Janeiro, sempre a partir das 20.00, e é uma iniciativa da Everybody Belongs Here​, uma organização sem fins lucrativos, que junta membros da comunidade artística no Reino Unido, EUA e Portugal. A ideia é “conseguir ajudar da melhor maneira possível” artistas e profissionais da música que têm passado por dificuldades nos últimos meses.

O cartaz inclui os portugueses The Gift, Surma​, The Legendary Tiger Man, Selma Uamusse, Throes + The Shine​ e First Breath After Coma. Mas também muitos nomes internacionais, como Sam Smith, Fontaines D.C., Kyle Falconer (de The View), Adam Duritz (líder da banda rock Counting Crows), Gruff Rhys (dos Super Furry Animals), Blossoms, Flogging Molly e Ferocious Dog.

Atenção: não vai acontecer em directo. Os concertos foram previamente gravados, especialmente para o festival, em teatros e salas de espectáculos, nomeadamente em diversas cidades portuguesas, em Londres e no sudoeste de Inglaterra, em Glasgow, na Escócia, ou em Nova Iorque e em Nashville, nos Estados Unidos. “The Gift vão gravar duas canções para o festival, num teatro em Ovar, no distrito de Aveiro, Surma gravou em Sintra e os First Breath After Coma em Leiria”, lê-se ainda em comunicado.

O bilhete (13,50€), já disponível para compra online, dá acesso aos dois dias do festival e cada sessão diária terá cerca de duas horas. A receita vai ser dividida pela Everybody Belongs Here por várias instituições de caridade e pelos músicos. Em Portugal, a ajuda deve ser direccionada para a União Audiovisual, que apoia, com bens alimentares, profissionais técnicos e artistas da cultura, espectáculos e eventos.

