Música, cinema e teatro: os miúdos vão tornar este festival um caos

A Companhia Caótica celebra uma década de vida com um festival para a infância que inclui uma exposição de sereias, peças de teatro e marionetas, música e cinema. De 24 de Outubro a 2 de Novembro, leve os miúdos a explorar o caos no CCB.

"Festejar o tempo que passa" é o mote do Festival 10 anos de Caos da Companhia Caótica, que volta a dar vida a alguns dos seus espectáculos mais emblemáticos.

É o caso de Sopa Nuvem - Um thriller gastronómico, que esteve em cena ali mesmo em 2011 e que volta a misturar teatro, música e cinema num ternurento documentário ao vivo. Personagens, objetos e até a sopa, que é servida aos espectadores no final, são todos reais (Sala de Ensaio, Qui e Sex, 24 e 25 Out, 11.00; Sáb, 26, 15.30; Dom, 27, 11.30. Entre 3,50€ e 7€. +6 anos).

Crevescer - um thriller existencial também junta cinema, teatro e música num espectáculo que conta a história de António, que está com uma neura mais comum nos crescidos do que nas crianças: não quer fazer anos nem envelhecer (Sala de Ensaio, 30 e 31 de Out 11.00; 1 e 2 de Nov, 15.30. Entre 3,50€ e 7€. + 6 anos).

Teatros de marionetas há dois, no Espaço Fábrica das Artes: Na Barriga desafia a voltar para dentro da barriga da mãe e nascer outra vez, agora da maneira que quisermos (24 e 25 de Out 10.30; 26 e 27 11.00. Entre 3,50€ e 6€. 1-5 anos) e 5 fábulas para não adormecer inspira-se em alguns pecados mortais para, sem palavras, falar de obsessão pelo poder, pelo dinheiro e pela competição (29, 30 e 31 de Out 10.30; 1 e 2 Nov 11.00. Entre 3,50€ e 6€. +3 anos)

Os Filmes da Caótica, que vão estar a passar em sessões contínuas no espaço Fábrica das Artes, dão a conhecer o que a companhia tem feito fora dos palcos (entrada livre). E ainda sobra tempo para a conferência/espectáculo A Grande Invasão, que inclui uma visita guiada à exposição "Novas Sereias: Mitos, Ritos e Ditos", que documenta a presença de um grupo de sereias em Alcochete com ilustrações, diários íntimos e gravações raríssimas da língua das sereias, dos seus cantos e dos sons do seu habitat. (Conferência: 24 e 25 de Out 14.00; 27 de Out 15.30. Entre 3,50€ e 6€. +8 anos. Exposição: 29 a 31 de Out às 10.00, 11.30, 14.00 e 15.00; 1 e 2 de Nov às 11.30 e 15.30. 2€. + 6 anos).

Festival 10 anos de Caos. Centro Cultural de Belém 24 Out-2 Nov.

