Música e arte contemporânea: vem aí a primeira edição do Imergente

Lisboa prepara-se para receber a primeira edição do Imergente - Festival de Arte e Audiovisual, um evento gratuito que vai decorrer nos dias 25 e 26 de Fevereiro no Not a Museum. Desde Dezembro do ano passado que o espaço serve de morada à Casa70, galeria que promove eventos de arte contemporânea na cidade. Durante dois dias, o programa em questão reúne artes visuais, formatos audiovisuais e música numa exposição que contará com 15 artistas internacionais e oito bandas de bossa nova e jazz.

A exposição conta com a participação de quatro artistas convidados. Entre eles está Mattia Papp, que trabalha com elementos clássicos da cultura italiana, traduzindo-os numa linguagem contemporânea, seja através de pintura, seja na cerâmica. A lista inclui ainda a islandesa Sunna Svavarsdottir, a ucraniana Sophia Bulgakova, que trabalha na intersecção entre arte, tecnologia e sociedade, e ainda Irit Batsry, a artista de origem israelita cuja obra é apresentada maioritariamente na forma de instalações visuais.

Durante os dois dias, a arte contemporânea vai ser combinada com actuações de bandas e músicos emergentes: Salomé, Vasco Vilhena e Quinta-feira 12.

Not a Museum, Rua Castilho, 3. Sex-Sáb 21.00-02.00. Entrada livre (confirmação de presença através do Facebook).

