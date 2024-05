Música e produtores nacionais: a festa faz-se no Beato, no próximo fim-de-semana

Praça do Hub Criativo do Beato, no Verão

A Praça, restaurante, bar e mercearia comprometida com os pequenos produtores nacionais, volta a organizar o seu próprio festival. Durante dois dias – 25 e 26 de Maio –, à já habitual oferta gastronómica junta-se a música, os workshops e ainda um mercado que combina alternativas à fast-fashion, mas também aos produtos de supermercado. O programa de actividades foi pensado para toda a família e até os animais de estimação são bem-vindos, num evento que decorre no Hub Criativo do Beato. A entrada é gratuita.

"O conceito do Praça Fest é claro: apresentar ao público um mercado com soluções alternativas ao grande retalho alimentar e à fast-fashion e opções para uma vida mais saudável", lê-se no comunicado. Este ano, a curadoria do mercado fica a cargo de Sarah de Almeida, do colectivo Amazonas, que junta mais de 40 marcas e empresas, quase todas de empreendedores locais, com oferta na área da decoração, moda, arte, alimentação e lifestyle. Destaque para uma selecção de bancas com artigos em segunda mão, vintage e peças feitas a partir de materiais ecológicos ou processos de upcycling, mas também para a presença de produtores vindos dos Açores e de um bar de ostras.

Mas nem só de compras será feito este evento. Há aulas e workshops para todas as idades. O primeiro acontece às 12.00 de sábado, dedicado à customização de roupa e acessórios. Tem um custo de 35€ por pessoa e requer inscrição prévia. Ao longo de todo o dia, a Sul Ceramic Lisbon estará no local e dar pequenos workshops de roda de oleiro. Custam 15€ por pessoa. Já a iniciativa African Day, levada a cabo pela associação Magnolia Method, desafia jovens e crianças a aprender a tocar pau-de-chuva.

© Praça do Beato

O pilates e o yoga também fazem parte do programa. A primeira modalidade tem aula marcada para sábado, às 12.00 – 12€ por pessoa e inscrição prévia necessária. No mesmo dia, há ainda uma sessão de Movimento Terapêutico (combinação de yoga e dança), às 17.00 – 15€, com inscrição prévia. No domingo às 12.00, o yoga é com Eva Afonso, às 12.00 – 15€, inscrições aqui. Mas o sábado não fica completo sem uma prova de vinhos. Decorre entre as 18.00 e as 19.00 e é gratuita, cortesia do produtor Pior Lucas.

Para domingo, ficam reservados ainda três workshops. Das 12.00 às 16.00, os mais pequenos partem no livro O Urso Martim para darem continuidade ao Dia do Abraço. Às 15.00, o estúdio Auake desafia os participantes a sujar as mãos num workshop de cerâmica – a inscrição pode ser feita aqui e tem um custo de 40€ por pessoa. Às 17.00, Ana Milhazes conduz o workshop Desperdício Zero na Cozinha: Dicas e Receitas Sustentáveis. Custa 25€ e requer inscrição prévia.

A música estará a condizer com o espírito festivaleiro. O guitarrista português João Pires actua ao lado do percussionista Juninho Ibituruna e ainda os DJs Groove Armanda e Alan James. Enquanto tudo acontece, a Praça mantém a habitual oferta gastronómica. Quer isto dizer que, sábado e domingo, será servido o brunch entre as 11.00 e as 15.00. Um buffet aberto por 30€ por pessoa.

Hub Criativo do Beato, Travessa do Grilo, 1 (Beato). Sáb 12.00-00.00, Dom 12.00-21.00. Entrada livre

