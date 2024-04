Música, papel perfumado e loja. Calma, jovem: é só uma casa de banho

No Terreiro do Paço, a The Sexiest WC On Earth não é só uma questão de necessidades. O espaço da Renova, que reabriu no último mês, eleva a fasquia das casas de banho lisboetas.



Se tudo correr bem, todos os dias vamos à casa de banho. Por muito que às vezes não venha na altura certa, quando a vontade aperta, não há muito por onde fugir. Quer seja cinco ou 50 minutos, a experiência quer-se agradável, o que nem sempre é garantido quando falamos de casas de banho públicas. No Terreiro do Paço, pintada às cores, com música a tocar e papel higiénico perfumado, a The Sexiest Wc On Earth da Renova reabriu para restaurar a fé nos lavabos abertos ao público.

O espaço abriu, pela primeira vez, no final de 2014. Fechou durante a pandemia e já este ano, no final de Março, reabriu depois de sofrer algumas remodelações. Apesar de ser bastante inequívoca quanto à razão de existir, esta casa de banho quer proporcionar uma experiência diferente. “Tem a ver com a estética, com a arte, com o design, todo um conjunto de valores que nada tem a ver com a funcionalidade, mas que de alguma forma tenta transmitir um conjunto de benefícios, por vezes intangíveis”, explica Luís Saramago, director de marketing da Renova, numa visita guiada ao espaço.



Do chão ao tecto, o sítio pinta-se de vermelho. No lavatório amarelo, que se destaca logo à entrada, cinco pessoas podem lavar as mãos em simultâneo. No total, há oito casas de banho, duas de mobilidade reduzida, em que uma tem um fraldário, mais seis casas de banho normais, unissexo. Segundo Saramago, importa que as casas de banho sejam acessíveis a todas as pessoas. Antes de entrar no cubículo, cada um com luz de uma cor específica, a pessoa deve escolher o seu próprio rolo de papel higiénico que, depois de usar, pode levar consigo. O cor-de-rosa é o mais escolhido entre os visitantes. “É uma experiência sensorial que tem a ver com a visão, em relação às cores, tem a ver com o olfacto, em relação ao aroma e tem a ver também com o facto das pessoas poderem mexer nos produtos, tactear os produtos.”



À entrada, encontra ainda uma loja com vários produtos da Renova, desde os rolos de papel higiénico coloridos, vendidos à unidade (2,50€) ou em conjuntos de seis rolos (8,40€), aos guardanapos alusivos à cidade de Lisboa, com desenhos de eléctricos ou sardinhas (2,40€). Numa das paredes, estão expostos cartazes alusivos a uma campanha da marca, promovida em França em 2021. “Outras exposições se irão seguir e o espaço, inclusive, já foi utilizado para o lançamento de alguns discos e de algumas músicas”, continua.

O espaço está aberto todos os dias, entre as 10.00 e as 19.00. Para entrar e poder usufruir da casa de banho, o valor por pessoa é 4€. Se aproveitar para ir em família, cada pessoa paga 3€.



Praça do Comércio 84. Seg-Dom 10.00-19.00. 3€-4€

