Música, Pai Natal e vinho no aniversário do Mercado de Campo de Ourique

Cinco anos. Cinco velas. Cinco dias de festa. É assim que o Mercado de Campo de Ourique celebra o 5.º aniversário de 28 de Novembro a 2 de Dezembro. Há concertos, workshops e várias actividades nos corners habituais do mercado. E é festança de entrada livre.

O grande destaque vai para os concertos ao longo dos cinco dias – o primeiro é no dia 28 de Novembro, às 20.00, e recebe as bandas do Musicentro Salesianos de Lisboa. O coro gospel da mesma escola ocupa o mercado a partir das 21.00 no dia 30, seguidos por uma actuação dos Groovelanders. Mas antes disso, dia 29, há noite de fados com Beatriz Felizardo.

Nos dois primeiros dias de Dezembro, as atenções dividem-se entre o grupo Elas e o Jazz, composto por Joana Machado, Marta Hugon e Mariana Norton, que recriam o universo dos musicais da Broadway e dos clubes de Jazz numa narrativa musical contada a três vozes – isto no dia 1. No dia 2 de Dezembro, às 20.30, o saxofonista Joel Pinheiro fecha a festa.

Mas nem só de música se faz este aniversário. Em parceria com a Casa Santos Lima, os Vinhos do Mercado têm preparada uma prova cega no dia 29 às 21.00. Já o Atalho promove durante estes dias a Festa do Wagyu, tendo uma selecção especial desta carne para venda – é aproveitar para se armar ao pingarelho nos cozinhados lá em casa. Além disso está planeado um workshop de carnes que o vai ensinar a trabalhar a carne, a preparar e cortar um bom bife – tome nota que é dia 1 às 11.00.

E nesta altura, claro está, o Natal não fica esquecido. Os mais pequenos podem sentar-se no colo do Pai Natal, num trono natalício montado para a ocasião, e registar o momento. No dia 1, o velhinho das barbas estará por lá entre as 12.30 e as 16.00 e, no dia 2, entre as 13.30 e as 17.00.

Mercado de Campo de Ourique. Rua Coelho da Rocha, 104. 28 de Novembro a 2 de Dezembro. Entrada livre.

