Musicbox comemora 25 de Abril com homenagem a José Mário Branco

No sábado, o Musicbox festeja o 25 de Abril com uma edição especial virtual do Lisboa Capital República Popular com actuações como a de Luís Severo e Selma Uamusse e performances.

A primeira edição do Lisboa Capital República Popular, com nome “inspirado no pregão agitador usado pelos ardinas antes de Abril de 1974”, aconteceu em 2009 no Musicbox e contou com a participação do próprio José Mário Branco e de artistas como Dead Combo ou Camané.

O evento comemorativo da Revolução dos Cravos tem, desde essa altura, além de um jornal, um festival onde músicos, escritores, artistas visuais, jornalistas e performers são “desafiados a intervir sobre os temas da liberdade, democracia, solidariedade e igualdade”, explicam os responsáveis da discoteca e sala de concertos do Cais do Sodré num comunicado.

Em tempos de isolamento social, o Musicbox não deixa de assinalar a data e prepara um Lisboa Capital República Popular especial, a acontecer ao longo do dia de sábado no Instagram, Facebook e em musicboxlisboa.com Agora, o homenageado será José Mário Branco, naquele que é o “primeiro 25 de Abril sem a sua presença”, sublinham. Artistas como Fado Bicha, Lavoisier, Luís Severo, Marinho, Mr. Gallini e Selma Uamusse vão revisitar canções suas.

O festival conta também com várias intervenções sob a forma de prosa, poesia ou ilustração: o jornalista Gonçalo Frota, o especialista em música Rui Portulez, a poetisa Inês Francisco Jacob, os ilustradores Mantraste e Aline Lemos, o projecto Pop'lar e o grupo Lisbon Poetry Orchestra.

