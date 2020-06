Musicbox vai fazer um takeover do São Luiz

Enquanto não pode abrir, o bar do Cais do Sodré vai organizar alguns concertos no São Luiz. Estão programadas nove actuações, entre os dias 9 e 19 de Julho.

O Musicbox lançou o desafio, a EGEAC aceitou e, entre 9 e 19 de Julho, o bar do Cais do Sodré vai organizar uma série de concertos no São Luiz. Entre os artistas convocados para o Takeover #1 do Musicbox estão velhos conhecidos da casa, como os Linda Martini, The Legendary Tigerman ou Moullinex, entre outros.

"São artistas que nos são próximos e que nos têm acompanhado ao longo dos últimos 14 anos", reconhece Pedro Azevedo, programador do Musicbox. "Faltam muitos, como é óbvio, mas precisaríamos de mais dias." Talvez num Takeover #2, sugere-se. "Esperamos que aconteça."

Por agora, a equipa do Musicbox está concentrada nas nove sessões já confirmadas. Os Linda Martini vão ser os primeiros a subir ao palco do São Luiz, pelas 21.00 de 9 de Julho. A banda de indie rock lisboeta continua a apresentar o disco homónimo de 2018.

No dia 10, o B.Leza vai promover um Baile Sentado no São Luiz. Jon Luiz, Maria Alice, Nancy Vieira e Tito Paris vão cantar, enquanto a banda residente da casa toca. Pedro Azevedo convidou os vizinhos do Cais do Sodré para se juntarem à festa porque já tinha saudades de "uma noite com o feeling B.Leza".

Um dia depois é a vez de Batida apresentar "The Algorithm is not African!". O espectáculo criado para o #TheRootsAfricaDay, "a convite dos The Roots", e transmitido a 18 de Junho na Worldwide FM de Gilles Peterson, será adaptado para uma exibição única no São Luís.

Para algo completamente diferente, os Lavoisier apresentam Viagem a Um Reino Maravilhoso (2019) no dia 12. O mais recente disco e espectáculo do projecto foi composto por e para duas vozes, a partir dos poemas de Miguel Torga.

Após uns dias de descanso, há mais música para ouvir no São Luiz. A cantora e compositora Márcia actua a 15 de Julho. Seguem-se The Legendary Tigerman, em formato one man band, no dia 16, o produtor de electrónica Moullinex, a 17, e o compositor e multi-instrumentista Bruno Pernadas, no dia 18.

O Takeover #1 chega ao fim a 19 de Julho, com dois concertos. Primeiro toca a jovem flautista Violeta Azevedo. Depois sobem ao palco os Ghost Hunt. O duo electrónico de Pedro Chau e Pedro Oliveira editou em Maio o álbum II, pela Lovers & Lollypops.

Os bilhetes já se encontram à venda em bol.pt e nos locais habituais. Os preços vão dos 8€ aos 15€, dependendo da sessão.

