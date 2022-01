MyFrenchFilmFestival volta a Portugal e programa um mês de cinema através da Filmin

A 12.ª edição do festival de cinema francófono conta com 30 filmes, entre longas e curtas-metragens, legendados em mais de dez idiomas.

O MyFrenchFilmFestival regressa para a 12.ª edição entre 14 de Janeiro e 14 de Fevereiro. Em Portugal, será a Filmin a disponibilizar os 30 filmes seleccionados para esta iniciativa, que permite a espectadores do mundo inteiro partilhar o seu amor pelo cinema francófono. Entre curtas e longas-metragens, encontram-se, por exemplo, Teddy, comédia de Ludovic e Zoran Boukherma sobre um lobo adolescente; o road movie de Guillaume Brac À L’abordage; e a animação Calamity, um western coming-of-age realizado por Rémi Chayé.

De acordo com a organização deste festival digital, a selecção dos filmes organizou-se em torno de temáticas representativas da diversidade e da vitalidade do cinema francófono. Neste âmbito, dividiram-se os títulos também por secção: “French and Furious”, dedicada ao cinema jovem de autor; “Bold Youth”, para apresentar “visões da energia incondicional da juventude”; “Troubled Identities”, sobre identidade; “A Cinema of Desire”, que oferece uma “visão geral do despertar para o amor, o desejo e a sensualidade”; “Night Tales”, sobre o que acontece do anoitecer ao amanhecer; e “Voyage, Voyage”, que se assume como uma oportunidade para descobrir novos horizontes.

Un pays qui se tient sage, de David Dufresne

Entre os 30 filmes programados, listados online, destaca-se ainda o documentário Un pays qui se tient sage, de David Dufresne. Nomeado para os Prémios César, trata-se de um olhar sobre o aumento da insatisfação da sociedade perante as injustiças sociais, o monopólio da violência e os excessos da polícia na França de Macron.

Está ainda previsto um “Kids Corner”, que reúne quatro curtas-metragens de animação muda, dirigidas por cineastas jovens e promissores que acabam de se formar: Australium, sobre uma menina que tenta criar um ecossistema à sua imagem; Mido et les instrumeaux, sobre um grupo de animais músicos e um miúdo desafinado; Œil pour œil, sobre um capitão pirata que só recruta tripulantes zarolhos, tal como ele; e Trésor, sobre dois exploradores que, em busca de um tesouro perdido, atrapalham a história de amor de um polvo.

Os filmes vão ficar disponíveis a partir de 14 de Janeiro na plataforma do festival e em mais de 70 plataformas de streaming em todo o mundo, inclusive a Filmin Portugal. Será possível ver as curtas-metragens gratuitamente, mas a visualização das longas está dependente de um pagamento entre 1,99€ (por filme) ou 7,99€ (por pacote). Durante todo o festival, os espectadores são convidados a dar notas aos filmes em competição, bem como a deixar comentários no site do MyFrenchFilmFestival. No final, serão atribuídos cinco prémios: o Grande Prémio do Júri Internacional, que distinguirá uma longa-metragem; o Prémio do Público, que distingue os favoritos dos espectadores; e o Prémio da Imprensa Internacional, que premeia uma curta e uma longa-metragem.

